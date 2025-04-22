– Торік ви виграли олімпійське золото та побили світовий рекорд. Чи можливо для вас стати ще кращою?

– Я гадаю, що все ще можу покращити свій розбіг. Я використовувала попередній розбіг 5 років і завжди знала, що робити. Минулого року ми перейшли на 11 кроків, і в мене все ще бувають моменти, коли я не зовсім розумію, як швидко мені слід бігти. Попри те, що я стрибнула 2,10 м і здобула олімпійське золото з новим розбігом, я все ще не вважаю, що він ідеальний.

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– Чи означає це, що цього року ми можемо побачити від вас ще один світовий рекорд, щойно ви опануєте новий розбіг?

– (сміється) Сподіваюся! Навіть зараз у мене є золота медаль та рекорд, але я все ще хочу стрибати вище. Я хочу стрибати на 2,11 м і 2,12 м. І в мене є ще один чудовий стрибун з жердиною, яка мене дуже мотивує.

– …Мондо Дюплантіс?

– Для нього це наче: "Світовий рекорд? Гаразд, поїхали!". Я хочу випробувати те саме почуття – це велика мотивація. Пам'ятаю, як торік ми проводили прес-конференцію з Puma перед Парижем, і я сиділа поруч з Мондо та Карстеном Ворхолмом. Їх обох представили як "світових рекордсменів", а мене як "бронзового призера Олімпійських ігор". Я начебто не вписувалася! – зізналася Магучіх в інтерв'ю Diamond League.