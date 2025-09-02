Збірна України оголосила заявку на чемпіонат світу з легкої атлетики.

23 спортсмени потрапили до заявки збірної на ЧС з легкої атлетики, про це повідомила Федерація легкої атлетики України.

Склад збірної України з легкої атлетики

Стрибки у висоту: Ярослава Магучіх, Юлія Левченко, Катерина Табашник – жінки; Олег Дорощук, Дмитро Нікітін, Вадим Кравчук – чоловіки;

Потрійний стрибок: Ольга Корсун – жінки;

Стрибки з жердиною: Яна Гладійчук, Марина Килипко – жінки; Олександр Онуфрієв – чоловіки;

Метання молота: Ірина Климець – жінки; Михайло Кохан – чоловіки;

400 м: Олександр Погорілко – чоловіки;

Штовхання ядра: Артем Левченко – чоловіки;

Метання списа: Артур Фельфнер – чоловіки;

Спортивна ходьба, 20 км: Марія Сахарук, Людмила Оляновська, Ганна Шевчук – жінки; Сергій Світличний, Микола Рущак, Ігор Главан – чоловіки;

Спортивна ходьба, 35 км: Ганна Шевчук – жінки; Ігор Главан, Іван Банзерук, Єгор Шелест – чоловіки.

Нагадаємо, що ЧС-2025 з легкої атлетики відбудеться в Токіо з 13 по 21 вересня.

