Одразу дві наші землячки братимуть участь у найпрестижніших комерційних змаганнях з легкої атлетики.

Вже 26 квітня в китайському Сямені стартує перший етап Діамантової ліги. Україну на цих змаганнях представлятимуть стрибунки у висоту Ярослава Магучіх та Юлія Левченко.

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Загалом у сезоні-2025 заплановані 15 етапів Діамантової ліги.

Розклад етапів Діамантової ліги:

– 26 квітня. Сямень (Китай)

– 3 травня. Шанхай (Китай)

– 16 травня. Доха (Катар)

– 25 травня. Рабат (Марокко)

– 6 червня. Рим (Італія)

– 12 червня. Осло (Норвегія)

– 15 червня. Стокгольм (Швеція)

– 20 червня. Париж (Франція)

– 5 липня. Юджин (США)

– 11 липня. Монако (Монако)

– 19 липня. Лондон (Велика Британія)

– 16 серпня. Сілезія (Польща)

– 20 серпня. Лозанна (Швейцарія)

– 22 серпня. Брюссель (Бельгія)

– 27 серпня. Цюрих (Швейцарія)

Нагадаємо, Діамантова ліга проводиться з 2010 року. Участь в ній бере низка провідних спортсменів та олімпійських чемпіонів. У 2024 році переможцями фіналу у чоловічих змаганнях стали стрибун з жердиною Мондо Дюплантіс, стрибун у висоту Джанмарко Тамбері, бігун Якоб Інгебрігтсен, а серед жінок тріуфували бігунки Фемке Бол та Фейт Кіп'єгон, метальниця диска Валарі Оллман.

Окрім цього, свою третю поспіль перемогу у сезоні Діамантової ліги здобула і Ярослава Магучіх, а на етапі в Парижі (у липні 2024 року) українка побила світовий рекорд, підкоривши висоту в 2,10 метра.

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