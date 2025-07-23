"Останні декілька стартів для мене проходять не так високо, як хотілось би, але я знаю, що можу і буду стрибати. І єдине, що я б хотіла додати до цього – нація тримається на єдності.

"Щось роблю не те": Магучіх розповіла про зміни у своїй психології після невдалих виступів

На жаль, погані коментарі та хейт в мій бік чи в бік будь-якого спортсмена ніяк не допомагають у секторах та на доріжках. Тому: "Don’t push the horses". Давайте будемо підтримкою один для одного, а не навпаки", – написала Магучіх на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, українка не змогла стати першою на етапах Діамантової ліги в Стокгольмі та Парижі, а минулого тижня в Лондоні взагалі залишилася без медалі – вперше з 2022 року.