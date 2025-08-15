"Гадаю, це був особливий день, тому що ми стрибали тут. Мені сподобалася атмосфера, люди, чимало польських фанів, а також українців приїхали за мене повболівати – навіть фан з Японії. Мені дуже це сподобалося.

Як стрибати в місті, а не стадіоні? Це інша атмосфера. Багато людей можуть проходити повз та дивитися. Це круто, і мені подобається така атмосфера. Ми чимало змагаємося на стадіонах, а це трішки змінює враження. Взимку я стрибнула 2,06 на змаганнях, що проходили на баскетбольному майданчику, тут 2,00 м – це рекорд етапу, якому я дуже рада. Я стрибала з високим потенціалом тут.

Цього сезону неважливо, який результат ти демонструєш – важливо, що ти змагаєшся. Якщо це невдалий результат – треба йому радіти. Попередні два старти були для мене невдалі, але я постила в Instagram "Don't push the horses", тому що це просто змагання та крок уперед. Це нові змагання, і ти просто робиш те, що любиш. Моя тренерка каже мені: "Ти олімпійська чемпіонка, володарка світового рекорду – просто насолоджуйся та стрибай", – наводить слова Магучіх Суспільне.

Нагадаємо, Ярослава перемогла на етапі Діамантової ліги в недіамантовій дисципліні у польській Сілезії, встановивши рекорд змагань – 2,00 м.

