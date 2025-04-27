Магучіх емоційно прокоментувала переможний старт на Діамантовій лізі: "Не відчула жодного болю"
Ярослава Магучіх задоволена перемогою на першому етапі Діамантової ліги-2025 в Сямені.
"Дуже щаслива, що розпочала сезон перемогою. Це гарний знак для мене. Особливо важливо те, що я не відчула жодного болю, тож я гарно відновилася.
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Після другої та третьої спроби відчула, як маю стрибати наступного разу. Чи стосується це технічних аспектів стрибка? Ні, просто відчути розбіг, стрибок. Почати розбіг спокійно, пришвидшити лише 3-4 останні кроки перед стрибком. Маю це зробити й, сподіваюся, на наступному етапі результат буде кращим", – резюмувала Магучіх у коментарі Суспільне Спорт.
Додамо, що наступний етап Діамантової ліги відбудеться 3 травня в китайському Шанхаї. У стрибках у висоту знову заявлені дві українки – Магучіх та Левченко, яка у Сямені посіла четверту сходинку.