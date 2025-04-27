"Дуже щаслива, що розпочала сезон перемогою. Це гарний знак для мене. Особливо важливо те, що я не відчула жодного болю, тож я гарно відновилася.

Магучіх стала переможницею першого етапу Діамантової ліги, Левченко з особистим рекордом у топ-4 (ВІДЕО)

Після другої та третьої спроби відчула, як маю стрибати наступного разу. Чи стосується це технічних аспектів стрибка? Ні, просто відчути розбіг, стрибок. Почати розбіг спокійно, пришвидшити лише 3-4 останні кроки перед стрибком. Маю це зробити й, сподіваюся, на наступному етапі результат буде кращим", – резюмувала Магучіх у коментарі Суспільне Спорт.

Додамо, що наступний етап Діамантової ліги відбудеться 3 травня в китайському Шанхаї. У стрибках у висоту знову заявлені дві українки – Магучіх та Левченко, яка у Сямені посіла четверту сходинку.