Українки Ярослава Магучіх та Юлія Левченко взяли участь у змаганнях зі стрибків у висоту в недіамантовій дисципліні на етапі у швейцарській Лозанні.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх не змогла добре виступити на останньому етапі Діамантової ліги в Лозанні.

Українка, яка, вочевидь, стрибала з травмованою ногою, не змогла взяти висоту 186 см. Ярослава перенесла планку на 191 см, однак також не підкорила її. Попереду на Магучіх очікує фінал Діамантової ліги, який відбудеться в Цюриху 27 серпня.

Інша українка, Юлія Левченко також не змогла вдало виступити на змаганнях в Лозанні. Юлія фінішувала 6-ю з результатом 186 см. Переможницею етапу стали одразу три стрибунки – Нікола Оліслагерс, Марія Жодзік та Крістіна Гонзель, які завершили змагання з однаковим результатом 1.91 см. Спортсменки підкорили цю висоту з першої спроби.

