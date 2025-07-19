Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх побореться за найвищі місця на етапі Діамантової ліги у Лондоні.

Змагання зі стрибків у висоту розпочнуться вже сьогодні, 19 липня, початок о 16:10 за київським часом. Безкоштовну онлайн-трансляцію можна переглянути наживо на YouTube-каналі Суспільне Спорт.

Магучіх залишилась "самотньою" на етапі Діамантової ліги в Лондоні – Левченко несподівано знялась

Варто зауважити, що це вже п’ятий етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок. На перших двох стартах у Китаї (Сямені та Шанхаї) Магучіх тріумфувала, а в Стокгольмі та Парижі Ярослава здобула срібні нагороди.

До слова, два останні рази українка поступалась Ніколі Оліслагерс з Австралії, яка змагання в Лондоні пропустить.