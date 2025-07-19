Магучіх бере участь на етапі Діамантової ліги у Лондоні – безкоштовна онлайн-трансляція
15:50 - Читати іншою мовою
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх побореться за найвищі місця на етапі Діамантової ліги у Лондоні.
Змагання зі стрибків у висоту розпочнуться вже сьогодні, 19 липня, початок о 16:10 за київським часом. Безкоштовну онлайн-трансляцію можна переглянути наживо на YouTube-каналі Суспільне Спорт.
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Варто зауважити, що це вже п’ятий етап Діамантової ліги зі стрибків у висоту серед жінок. На перших двох стартах у Китаї (Сямені та Шанхаї) Магучіх тріумфувала, а в Стокгольмі та Парижі Ярослава здобула срібні нагороди.
До слова, два останні рази українка поступалась Ніколі Оліслагерс з Австралії, яка змагання в Лондоні пропустить.
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