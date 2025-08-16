"Я так люблю Дона Кінга, що все ще намагаюся стати чемпіоном світу під його крилом, але, зважаючи на те, як зараз йдуть справи, я мушу думати про себе, бо він уже мільярдер, а я не маю ні копійки. Я знаю, що можу попросити гроші у своїх близьких друзів, але моя гордість не дозволяє мені цього зробити. Ця ситуація просто жахлива. Хай це матиме сенс.

Я просто хочу повернутися у форму і заробляти власні гроші. Я не прошу милостині, але якщо мені ніде жити і немає дати бою (4 жовтня не підходить), то, мабуть, доведеться продавати наркотики, щоб прогодувати своїх 10 дітей і родину", – наводить слова Бронера World Boxing News.

Раніше промоутер боксера Дон Кінг заявив, що Бронер повернеться на ринг 4 жовтня у рамках вечора боксу Пулєв – Хантер.

Нагадаємо, Едріен Бронер є чемпіоном світу у чотирьох вагових категоріях. У своєму останньому поєдинку, який відбувся у червні 2024 року, він програв Блеру Коббсу.

