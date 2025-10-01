Льюїс переконаний, що новозеландець Джозеф Паркер матиме найкращі шанси у бою з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.

З'явився хитрий претендент на бій з Усиком: "Хоче перестрибнути через чергу – все або нічого"

"Я вважаю, що зараз найкращі шанси перемогти Усика має Джозеф Паркер. Здається, його спеціально відсувають убік. Дайте йому шанс, він багато чекає і заслужив на це. Олександр має битися з ним наступним", – поділився Леннокс у коментарі для Seconds Out Boxing News.

Нагадаємо, що Джозеф Паркер був кандидатом на бій проти Олександра Усика, але через травму українця боксери так і не домовились про поєдинок. Новим претендентом на бій з Усиком стане переможець протистояння Паркера і Вордлі, яке відбудеться 25 жовтня.

Двейн Джонсон зізнався, про що думав під час зйомок з Усиком: "Я опинюся в лікарні"