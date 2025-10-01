Льюїс знайшов суперника, який має найкращі шанси у бою проти Усика: "Його спеціально відсувають убік"
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс назвав найбільш достойного суперника для Олександра Усика.
Льюїс переконаний, що новозеландець Джозеф Паркер матиме найкращі шанси у бою з абсолютним чемпіоном у надважкій вазі.
"Я вважаю, що зараз найкращі шанси перемогти Усика має Джозеф Паркер. Здається, його спеціально відсувають убік. Дайте йому шанс, він багато чекає і заслужив на це. Олександр має битися з ним наступним", – поділився Леннокс у коментарі для Seconds Out Boxing News.
Нагадаємо, що Джозеф Паркер був кандидатом на бій проти Олександра Усика, але через травму українця боксери так і не домовились про поєдинок. Новим претендентом на бій з Усиком стане переможець протистояння Паркера і Вордлі, яке відбудеться 25 жовтня.
