ЧС-2025. Жінки. Каное-двійка, 500 м

Людмила Лузан/Ірина Федорів (Україна) — 1:53.30 хвилини

Зоя Войтик/Кеті Вінсент (Канада) — 1:54.36

Ангело Морено/Вікторія Ярчевська (Іспанія) — 1:54.84

Лузан та Федорів принесли Україні п’яту медаль на ЧЕ з веслування на байдарках і каное

Українки очолили фінальний заїзд із перших метрів і на екваторі мали перевагу 0.18 секунди над канадками Зоєю Войтик та Кеті Вінсент. У другій половині дистанції Лузан і Федорів упевнено втримали лідерство і першими перетнули фініш. Срібло з відставанням у 1.06 секунди здобули канадські веслувальниці, бронзу – іспанки Ангело Морено та Вікторія Ярчевська (1:54.84).

Для Людмили Лузан ця перемога стала вже п’ятим золотом чемпіонатів світу. Вона підійшла до турніру після чергового тріумфу на Євро-2025 у каное-одиночці та цього разу виступала з новою партнеркою – Іриною Федорів. Їхній дует сформувався після того, як багаторічна напарниця Лузан, Анастасія Рибачок, оголосила про вагітність. Для Федорів ця нагорода – перша на чемпіонатах світу.

На шляху до фіналу українки у кваліфікації показали другий результат, а вже у півфіналі стали найшвидшими. У вирішальному заїзді підтвердили статус претенденток на перемогу і принесли Україні перше золото турніру.

Попереду на ЧС-2025 Лузан і Федорів виступлять у ще одній дисципліні – каное-двійці на 200 метрів. Окрім того, Лузан стартує у фіналі каное-одиночки на дистанції 500 метрів. Обидва заїзди відбудуться у суботу, 23 серпня.

