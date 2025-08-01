Людмила Кіченок і Еллен Перес пробились у друге коло турніру в Канаді.

WTA 1000 Монреаль (Канада). Пари, хард, 1/16 фіналу

Ніколь Меліхар (США) / Людмила Самсонова (Росія) – Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – 0:2 (5:7, 1:6)

Ястремська сенсаційно перемогла Наварро і вийшла в 1/8 фіналу супертурніру в Монреалі

Українська тенісистка Людмила Кіченок успішно розпочала свої виступи у парному розряді на престижному турнірі в Монреалі. У парі з австралійкою Еллен Перес вони вибили дует Ніколь Меліхар (США) / Людмила Самсонова (Росія). Гра тривала 1 годину 19 хвилин і завершилась сухою перемогою 2:0. Це було перше очне протистояння дуетів.

Кіченок і Перес за матч 2 рази подали навиліт, зробили 3 подвійні помилки та 5 брейків. У доробку їхніх суперниць 1 ейс, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

Нагадаємо, Людмила та Еллен проводять третій спільний турнір. В Бад-Гомбурзі вони дісталися до фіналу, а на Вімблдоні дійшли до третього раунду.

У наступному раунді Кіченок і Перес зіграють проти американського дуету Коко Гофф / Маккартні Кесслер. Варто зазначити, що Людмила – єдина представниця України, яка грає в парному турнірі на кортах Монреаля.

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