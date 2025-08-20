Людмила Кіченок взяла переможний старт на шляху за трофеєм у Мексиці
Людмила Кіченок з Еллен Перес з Австралії перемогли в першому раунді турніру WTA 500 у Монтерреї.
WTA 500, Монтеррей (Мексика), хард, пари, 1/8 фіналу
Квінн Глісон (США) / Інгрід Гамарра Мартінс (Бразилія) – Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – 2:6, 3:6
Українська тенісистка Людмила Кіченок та представниця Австралії Еллен Перес на старті турніру серії WTA 500 у Монтерреї (Мексика) підтвердили статус фавориток усього змагання. Маючи другий номер посіву, вони впевнено переграли у двох сетах американсько-бразильську пару Квінн Глісон / Інгрід Гамарра Мартінс.
Зустріч тривала 1 годину 10 хвилин.
На турнірі в Монтерреї в парі виступатиме ще одна українка – Надія Кіченок, сестра Людмили. Вона з Алділою Сутджіаді з Індонезії в першому колі зіграє з Го Ханьюй і Александрою Пановою.
