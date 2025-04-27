Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду Мастерса в Мадриді – її партнерка зіграла двічі за день
Українська тенісистка Людмила Кіченок в парі з американкою Софією Кенін зуміли потрапити до 1/4 фіналу турніру WTA 1000 у Мадриді.
Mutua Madrid Open WTA 1000, парний розряд, друге коло.
Людмила Кіченок (Україна)/Софія Кенін (США) – Медісон Кіз (США)/Марія Саккарі (Греція) – 6:3, 6:4
Софія Кенін провела свій другий матч за день – раніше вона в одиночному розряді програла "нейтральній" росіянці Анастасії Потаповій. А от в парному розряді разом з українкою Людмилою Кіченок їй вдалось здобути перемогу.
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Суперницями став дует американки Медісон Кіз та гречанки Марії Саккарі. Гра тривала 1 годину та 4 хвилини, а результат був визначений у двох сетах. Кіченок та Кенін 3 рази подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 3 брейки. Їхні суперниці виконали 3 ейси, 1 раз помилилися на подачі та зробили 1 брейк.
Варто додати, що пара Кіченок/Кенін вже знає своїх наступних суперниць – у чвертьфіналі вони зустрінуться з "нейтральною" росіянкою Веронікою Кудерметовою та бельгійкою Елізою Мертенс. Гра відбудеться 30 квітня, початок о 14:00.
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