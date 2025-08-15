Українська тенісистка Людмила Кіченок у дуеті з австралійкою Еллен Перес були близькими до виходу в фінал парного розряду турніру в Цинциннаті.

WTA 1000 Цинциннаті. Парний розряд. 1/2 фіналу

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Нова Зеландія) – 1:2 (6:3, 3:6, 10:12)

Людмила Кіченок та Еллен Перес зустрілись з дуетом канадки Габріели Дабровскі та новозеландки Ерін Раутліфф у півфіналі парного розряду турніру в Цинциннаті.

Початок вийшов успішним – перший сет завершився перемогою із рахунком 6:3. Однак, друга партія завершилась із таким самим рахунком, але вже на користь суперниць. Все вирішувалось в третьому сеті.

Людмила та Еллен повели в рахунку 7:3, однак примудрились дозволити суперницям зрівнятись. В підсумку, Дабровскі та Раутліфф вирвали вольову перемогу з рахунком 12:10, вибивши дует українки та австралійки. Гра тривала 1 годину 31 хвилину.

