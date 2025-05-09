Софія Кенін та Людмила Кіченок демонструють доволі непогані результати в парному розряді.

WTA1000, Рим, ґрунт, 1/16 фіналу парного розряду

Лучія Бронцетті / Елізабетта Коччаретто (Італія) – Софія Кенін (США) / Людмила Кіченок (Україна) – 0:2 (0:6, 4:6)

Американо-українська пара дійшла до чвертьфіналу минулого великого турніру в Мадриді, а тепер успішно стартувала і в Римі.

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Суперницями Кенін та Кіченок стали господарки турніру – Бронцетті та Коччаретто. Перший сет завершився "сухою" перемогою Людмили і напарниці. У другому була більш рівна боротьба, однак італійки віддали вирішальний гейм на власній подачі та покинули турнір.

Суперниці Кіченок та Кенін у наступному раунді визначаться завтра у матчі Мухаммад / Схурс проти Букса / Морателлі.