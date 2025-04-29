Українка Людмила Кіченок в дуеті з Софією Кенін зустрілися в матчі за вихід в півфінал WTA 1000 з Елізе Мертенс та Веронікою Кудерметовою.

Mutua Madrid Open WTA 1000, парний розряд, 1/4 фіналу

Софія Кенін (США) / Людмила Кіченок (Україна) – Вероніка Кудерметова (нейтральна) / Елізе Мертенс (Бельгія) – 0:2 (3:6, 1:6)

Людмила Кіченок вийшла до чвертьфіналу парного розряду Мастерса в Мадриді – її партнерка зіграла двічі за день

Після перемоги над Медісон Кіз та Марією Саккарі в попередньому раунді Людмила Кіченок разом із Софією Кенін зіграли проти тандему росіянки Вероніки Кудерметової та Елізе Мертенс з Бельгії у чвертьфінальному матчі парного розряду мадридського тисячника.

Перший сет на початку проходив у рівній боротьбі, але після того, як рахунок в партії став 3:2 на користь тандему американки й українки, їх суперниці переломили хід поєдинку – 6:3 в сеті за Мертенс і Кудерметовою.

Друга партія, на превеликий жаль, перетворилася на справжнє побиття. Кіченок і Кенін втратили взаєморозуміння та не були схожі самі на себе. В підсумку українка та американка забрали лише один гейм – 6:1 на користь суперниць Людмили Кіченок.

Додамо, що в півфіналі Кудерметова і Мертенс зіграють проти нейтральної Азаренко і американки Крюгер.

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