Українська тенісистка Людмила Кіченок з перемоги стартувала на супертурнірі у США з призовим фондом 5 мільйонів 123 тисячі доларів.

WTA 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/16 фіналу, пари

Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – Анна Калінская (Росія) / Сорана Кирстя (Румунія) – 2:0 (7:5, 7:5)

Людмила Кіченок у парі з Еллен Перес успішно стартували на турнірі в Цинциннаті. У першому матчі українсько-австралійський дует дотис Анну Калінскую та Сорану Кирстю. Гра тривала 1 годину 37 хвилин і завершилася перемогою у двох партіях з рахунком 7:5, 7:5.

Кіченок і Перес за матч 1 раз подали навиліт, зробили 6 подвійних помилок та 4 брейки. У доробку російсько-румунської пари 1 ейс, 2 помилки на подачі та 2 брейки.

У наступному раунді змагань Людмила та Еллен зіграють проти американського дуету Хейлі Баптіст / Джессіка Пегула.

