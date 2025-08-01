Людмила Кіченок і Еллен Перес не вийшли до чвертьфіналу турніру в Канаді.

WTA 1000 Монреаль (Канада), пари, хард, 1/8 фіналу

Коко Гофф / Маккартні Кесслер (США) – Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – 6:3, 4:6, 10:1

Людмила Кіченок з перемоги стартувала у парних змаганнях "тисячника" в Монреалі, вибивши дует з росіянкою

Українська тенісистка Людмила Кіченок завершила свої виступи у парному розряді на великому турнірі WTA 1000 в Монреалі. Разом із австралійкою Еллен Перес вони не пройшли в 1/8 фіналу представниць США Коко Гофф та Маккартні Кесслер.

Перший сет американки виграли з трьома брейками. Українка з австралійкою на старті другої партії зробили брейк, повели у рахунку 2:0 та втримали цю перевагу – загальний рахунок став рівним.

У вирішальному сеті, який проводився до 10 очок, перевага Гофф і Кесслер над Людмилою Кіченок та Перес була дуже відчутною. Лише за рахунку 0:9 українка та австралійка змогли виграти єдине очко, після чого програли і сет, і зустріч.

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