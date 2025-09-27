Людмила Кіченок та австралійка Еллен Перес провели першу зустріч парного розряду на турнірі WTA 1000 у Китаї. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

WTA 1000, Пекін (Китай), пари, хард, 1/16 фіналу

Жаклін Крістіан (Румунія) / Лейла Фернандес (Канада) – Людмила Кіченок (Україна) / Еллен Перес (Австралія) – 6:4, 3:6, 7:10

Людмила Кіченок та Еллен Перес невдало розпочали матч, програвши перший сет, у якому вони забрали лише два гейми з п’яти на своїй подачі.

У другій партії українка та австралійка знову одразу віддали свою подачу (0:2). Втім, їм вдалося швидко оговтатися, повернутися у гру (2:2) та розпочати камбек. Сет вони виграли з рахунком 6:3 та перевели матч у супертай-брейк – у вирішальному геймі Кіченок та Перес були значно переконливішими за своїх суперниць.

У наступному раунді на Кіченок та Перес чекають переможниці протистояння Ірина Хромачова / Алділа Сутджіаді – Сара Еррані / Жасмін Паоліні.

Нагадаємо, раніше пекінський турнір залишили українки Юлія Стародубцева і Даяна Ястремська, зазнавши поразок в одиночному розряді. 27 вересня в одиночці свої виступи у Пекіні розпочне Марта Костюк.

