Українська спортсменка Людмила Лузан здобула другу золоту медаль на ЧС-2025, який проходить у Мілані (Італія).

Лузан стала чемпіонкою світу у веслуванні на каное-одиночці на дистанції 500 метрів. У фіналі змагань українка випередила канадку Аеті Вінсент та іспанку Марію Кобреру.

Людмила виграла вже шосту золоту медаль чемпіонатів світу у кар'єрі. Перемога в сьогоднішньому запливі стала для неї другою на цьогорічному мундіалі. У п’ятницю, 22 серпня, Людмила Лузан в парі з Іриною Федорів виграла змагання каное-двійок на дистанції 500 метрів.

До слова, у червні Лузан та Федорів стали срібними призерками чемпіонату Європи у запливі каное-двійок.

