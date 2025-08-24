Людмила Лузан здобула чотири золоті нагороди на чемпіонаті світу-2025 у Мілані.

Українська веслувальниця тріумфувала в одиночних змаганнях на дистанції 200 метрів. Людмила здобула вже четверту золоту медаль на цьогорічній світовій першості.

Лузан виграла третє золото на ЧС-2025 з веслування – українка здобула другу медаль за день Варто відзначити, що Людмила Лузан встановила особистий рекорд за кількістю медалей на одному чемпіонаті світу. Крім того, вона ще не програла жодного запливу на турнірі.

Загалом Лузан виграла свою восьму золоту в рамках чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Також спортсменка тричі ставала призеркою Олімпійських ігор – Людмила виграла срібло та бронзу на Олімпіаді в 2024 році та бронзу на іграх у 2020-му.

