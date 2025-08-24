Лузан завоювала четверте золото на ЧС з веслування – українка встановила особистий рекорд
Людмила Лузан здобула чотири золоті нагороди на чемпіонаті світу-2025 у Мілані.
Українська веслувальниця тріумфувала в одиночних змаганнях на дистанції 200 метрів. Людмила здобула вже четверту золоту медаль на цьогорічній світовій першості.
Загалом Лузан виграла свою восьму золоту в рамках чемпіонату світу з веслування на байдарках і каное. Також спортсменка тричі ставала призеркою Олімпійських ігор – Людмила виграла срібло та бронзу на Олімпіаді в 2024 році та бронзу на іграх у 2020-му.
