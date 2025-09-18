Українська каноїстка Людмила Лузан розкрила плани після завершення сезону, заодно розкривши персону свого бойфренда.

– Сезон завершено. Де відпочиватимете?

– Нікуди їхати не плануємо. Будемо в Карпатах. Якраз грибний сезон розпочався. Люблю ліс і тихе полювання. Треба зняти напругу, бо незабаром розпочнеться підготовка до наступного сезону.

Легендарна українська каноїстка отримала престижне визнання від НОК

– Бачу, що ви прийшли не сама. Познайомите з бойфрендом?

– Його звуть Юрій, він також каноїст. Заслужений майстер спорту, – зізналась Лузан в інтерв'ю Спорт 24.

Варто зазначити, що хлопцем Людмили Лузан виявився каноїст Юрій Вандюк – чемпіон світу 2021 року, срібний і бронзовий призер чемпіонатів світу 2018 і 2022 років (С4-500), срібний призер Європейських ігор 2019 року.

Сама Лузан є світовою рекордсменкою серед каноїсток, завоювавши чотири золоті медалі протягом одного чемпіонату світу. Людмила стала першою в історії, кому вдалось здобути чотири золота на одній світовій першості.

Світоліна дотиснула Бадосу і вивела Україну в історичний півфінал Кубка Біллі Джин Кінг – відомі наступні суперниці