Дует Людмили Лузан та Ірини Федорів завоював золото ЧС-2025 у веслуванні на каное-двійках на дистанції 200 метрів. Українки здобули вже друге золото на цьогорічних змаганнях, раніше Лузан та Федорів стали чемпіонками на дистанції 500 метрів.

Лузан завоювала друге золото на чемпіонаті світу-2025 з веслування

Людмила та Ірину випередили нейтральних білорусок Юлію Трушкіну та Інну Нєдєлкіну, які виграли срібло. Бронзовими призкерками мундіалю стали представниці США Одрі Харпер і Андреа Гізіла.

Людмила Лузан виграла свою сьому золоту медаль на чемпіонатах світу. Причому дві з них українка виграла 23 серпня. Раніше Людмила стала чемпіонкою у запливі каное одиночок на 500 метрів. Крім того, Лузан матиме можливість виграти ще одно золото цьогорічного мундіалю. У неділю, 24 серпня, вона візьме участь у змаганні каное-одиночок на дистанції 200 метрів.

Лузан і Федорів принесли Україні золото ЧС-2025 з веслування на каное