– Казах демонстрував досить брудний бокс. Як вам боксувати із таким опонентом, який має агресивну манеру? Як впоралися з його стилем?

– Я б не сказав, що у нього був брудний бокс. Він просто використовував усі методи, аби перемогти. Тим паче це був профі-бокс. Не думаю, що він хотів навмисно прямо влетіти головою, вдарити з ліктя. Мені так здається. Можливо, збоку це виглядало інакше. Під час бою мені здавалося, що це була просто бійка. У нього агресивна манера ведення бою, але нічим не краща, ніж у мене. Я вмикаю режим хижака.

Український боксер обрав найцікавішого суперника для Усика: "Ітаума молодий, зелений"

– Завдяки чому вдалося впоратись із його стилем?

– Ми готувалися до його стилю. Була правильно підібрана тактика, проведена в тренувальному таборі робота. Також ми вивели його на емоції. У якомусь із раундів він кричав мені. Там були вболівальники мої і я десь трішечки влучав. І вони кричали, ніби я потряс його і він спав. Це, мабуть, зіграло з ним злий жарт, бо він повівся на ці провокації. Почав до мене говорити, типу: "Давай, Данило, бий сильніше". А потім він упав і вже нічого не говорив.

Просто вівся на провокації, чув і свій кут, і мій кут, і вболівальників. Я дотримувався плану, а Толтаєв десь більше піддався емоціям, почав кидатись, летіти. Почав битися, а не боксувати, так би мовити. От завдяки тому, що я витримав цей натиск, а він – ні. Саме морально-психологічно нам вдалося витримати, – сказав Лозан в інтерв'ю Спорт 24.

Нагадаємо, Данило Лозан здолав казаха Санаталі Толтаєва (4-1, 2 KO) у чвертьфіналі Гран-прі WBC. По ходу поєдинку українець отримав глибоке розсічення на чолі, але здобув перемогу рішенням суддів.

Українець Лозан кривавою перемогою на Гран-прі WBC покращив свою позицію у світовому рейтингу