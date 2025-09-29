Ломаченко вперше за довгий час з'явився на публіці – помітно набрав вагу та поголив голову (ФОТО)
Колишній чемпіон світу Василь Ломаченко змінив зовнішній вигляд після завершення кар'єри.
Нещодавно Ломаченко відвідав боксерський турнір у Ізмаїлі. У мережу потрапили світлини з екс-боксером, на яких помітно, що Василь набрав вагу та поголив голову.
Нагадаємо, у червні Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри. У своєму останньому поєдинку українець нокаутував Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу за версією IBF.
До слова, Ломаченко досі публічно не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.
