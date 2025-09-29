Нещодавно Ломаченко відвідав боксерський турнір у Ізмаїлі. У мережу потрапили світлини з екс-боксером, на яких помітно, що Василь набрав вагу та поголив голову.

"Він – вата": український боксер прокоментував мовчазну позицію Ломаченка

Нагадаємо, у червні Василь Ломаченко оголосив про завершення боксерської кар'єри. У своєму останньому поєдинку українець нокаутував Джорджа Камбососа та став чемпіоном світу за версією IBF.

До слова, Ломаченко досі публічно не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.