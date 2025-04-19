"Я нічого від нього не чув. Я мусив почути від Ломаченка щось ще в березні. Нині вже квітень, а я нічого від нього не чув. Але я натисну на його менеджера Егіса Клімаса наступного тижня, і ми подивимося, що буде далі. Ми з Егісом поговоримо про це.

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Бій проти Девіса? Я не знаю, чи захоче Ломаченко після такої перерви відразу вийти на ринг з таким бійцем, як Кейшон", – цитує Арума Ring Magazine.

Зазначимо, що востаннє Ломаченко виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував австралійця Джорджа Камбососа і завоював вакантний титул IBF у легкій вазі. Наразі Міжнародна боксерська федерація надала Василю медичний виняток, який дозволить йому зберегти титул, та призначила бій за звання тимчасового чемпіона. Ломаченко має провести захист до 8 жовтня, інакше буде позбавлений свого пояса.