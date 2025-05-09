Чемпіон IBF та IBO у легкій вазі Василь Ломаченко не зраджує своїм мовним і культурним звичкам.

Україна офіційно відмовилася від святкування "дня побєди" 9 травня і перейшла на 8 травня, відзначаючи День пам’яті та перемоги над нацизмом. Втім, у Ломаченка все по-старому.

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"Їхній подвиг безмежний. І такою ж безмежною має бути наша вдячність. Царство Небесне всім, хто стояв на смерть заради життя! Поклін усім ветеранам! Мир усім", – написав Ломаченко російською у соцмережах, доступ до яких українцям відкритий лише з VPN. Василь разом з батьком та сином сфотографувався біля Меморіалу Слави у своєму рідному Білгороді-Дністроовському.

Нагадаємо, востаннє Ломаченко виходив на ринг рік тому, коли нокаутував австралійця Джорджа Камбососа і завоював вакантний титул IBF у легкій вазі. Василь зобов'язаний провести захист до 8 жовтня, інакше буде позбавлений свого пояса.

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