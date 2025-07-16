Василь Ломаченко продовжує захищати одіозного митрополита Онуфрія на своїй сторінці в Facebook.

"Ломаченко обрав життя після спорту": українська екс-боксерка виправдала рішення Василя та порівняла його з Кличками

Український боксер опублікував звернення жінки, яка назвала себе бойовим медиком та волонтером. На відео вона звертається до президента України Володимира Зеленського, називаючи Онуфрія "патріотом України та героєм, саме завдяки молитвам якого українські воїни досі тримають фронт". Медикиня демонстративно відмовилась від нагород, на знак солідарності зі скандальним очільником УПЦ МП.

"Мир всім", – підписав відео Ломаченко.

В коментарях люди критикують боксера за маніпуляцію і намагаються пояснити йому, хто такі насправді московські попи, але безрезультатно.

Нагадаємо, що в митрополита Онуфрія було виявлено російське громадянство. На підставі цього Володимир Зеленський позбавив паспорта священнослужителя московської церкви. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну СБУ відомо про сотні випадків, коли ті чи інші священники УПЦ МП допомагали ворогу та всіляко виправдовували війну Росії.

Ломаченко відреагував на позбавлення громадянства України митрополита Онуфрія – Стерненко не оминув увагою