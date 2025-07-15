– Чи не зарано завершив кар’єру Ломаченко?

– У Василя була легендарна кар’єра. Кожного дня він викладався на тренуваннях по повній. Йому вже хочеться пожити для себе, а не тільки тренуватися. Ломаченко обрав життя після спорту і я його в цьому підтримую.

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– Але залишилося таке відчуття незакінченості, адже Ломаченко так і не став абсолютом.

– Зате він став двократним олімпійським чемпіоном, чемпіоном світу за різними версіями. Не обов’язково бути абсолютом, щоб увійти в історію. Брати Клички теж не були абсолютами, але стали легендами боксу. Це нормально, – заявила в інтерв'ю Sport-express.ua українська екс-боксерка Аліна Шатернікова.

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