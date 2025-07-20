Василь Ломаченко був небагатослівним після успіху свого давнього друга Олександра Усика в реванші проти Даніеля Дюбуа.

Усик нокаутував Дюбуа в п'ятому раунді і втретє у своїй кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу.

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"Машина. Вітаю! Стабільність – ознака майстерності. Найкращий", – написав Ломаченко російською у соцмережах.

Нагадаємо, сам Василь понад місяць тому оголосив про завершення боксерської кар'єри, хоча він молодший за Усика на рік. Ломаченко зосередився на розбірках з українськими публічними діячами (Стерненко, Притула тощо) та "відмиванні" попів УПЦ МП.

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