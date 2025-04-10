Оксана Лівач принесла Україні першу золоту медаль на чемпіонаті Європи зі спортивної боротьби у ваговій категорії до 50 кг.

У фіналі змагань титулована українська борчиня впевнено розібралась з 5-разовою медалісткою чемпіонату Європи туркенею Евін Демірхан – 8:0. Лівач вдруге в кар'єрі виборола золото континентальної першості. Раніше їй це вдавалося у 2019-му.

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На шляху до фіналу Лівач перемогла француженку Емму Лютенхауер (7:0) і "нейтральну" росіянку Надію Соколову (2:1). Для України це дебютна медаль найвищого ґатунку на Євро-2025 у жіночій вільній боротьбі.

Після Лівач на п'єдестал зійшли ще дві наші спортсменки. Олександра Хоменець здобула бронзу, перемігши іншу туркеню Тубу Демір (6:2) у вазі 55 кг.

Аліна Філіпович теж стала бронзовою призеркою у ваговій категорії до 59 кг. Українка здолала представницю Угорщини Еріку Богнар з рахунком 3:2.

Чемпіонат Європи триватиме до 13 квітня. Нашу збірну на турнірі представляють 30 атлетів. У скарбничці "синьо-жовтих" вже 4 медалі.