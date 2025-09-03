Євробаскет-2025, чоловіки

Група A

Чехія – Латвія – 75:109 (24:30, 20:29, 12:28, 19:23)

Група B

Литва – Швеція – 74:71 (14:21, 19:18, 21:14, 20:18)

Латвія посіла третє місце в групі A, впевнено перемігши Чехію в матчі п'ятого туру (109:75). Найкращими гравцями матчу стали брати Бертанси: Девіс та Дайріс синхронно набрали по 20 очок за матч. Чехи ж вилетіли з турніру, ставши останніми в групі.

Литва у важкій грі переграла Швецію з рахунком 74:71. Обидві команди виходять в плей-офф, але балтійська команда має шанси посісти перше місце гурпи B, якщо Фінляндія здолає Німеччину в завершальному матчі п'ятого туру. По 19 очок за гру набрали 2 гравці: і литовець Валанчюнас, і швед Ларссон, але у першого на 4 перехоплення більше, тому він став головною зіркою зустрічі.

