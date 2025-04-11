"З великим жалем мушу повідомити, що сьогодні не зможу вийти на корт за станом здоров'я. Мені настільки погано, що я навіть не зможу бути присутньою на матчі, щоб підтримати команду з лави запасних.

Костюк впевнено розбила суперницю в дебютному матчі України та Польщі на Кубку Біллі Джин Кінг

Я теж ухвалила складне рішення знятися з турніру в Руані. Це дуже важкий момент для мене, але я маю подбати про своє здоров'я і повернення до нормальної форми. Дякую вам за кожне слово підтримки, за повідомлення і добрі думки – зараз для мене це особливо важливо. До зустрічі вже зовсім скоро! Ваша Магда", – написала Лінетт на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Магда мала зіграти проти Еліни Світоліної. Замість неї на корт вийшла Майя Хвалінська.

До слова, днем раніше Лінетт разом зі збірною Польщі розгромила Швейцарію 3:0, а сама Магда виграла у Вікторії Голубич з рахунком 2:0 (6:3, 6:4).

Легендарний переможець Вімблдону стане тренером 8-ї ракетки світу – раніше він працював з Джоковічем