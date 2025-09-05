Катерина Толстікова, лікарка функціональної медицини, аспірантка, засновниця власної Академії здоровʼя, зізналася, що чинний чемпіон світу у надважкому дивізіоні Олександр Усик є для неї постійним пацієнтом.

Усик отримав вердикт від WBO щодо свого чемпіонського статусу

"Якщо чесно, в мене вартість послуг для спортсменів залишилася на рівні 2019 року. Чому так? Я не знаю. Мені просто подобається з ними працювати, і вони є моїми постійними пацієнтами. В мене немає такого, що якщо це якась величина, наприклад, то треба вартість ставити іншу. Для мене всі люди є в першу чергу людьми і пацієнтами. А так як у нас склалися класні відносини, постійні відносини, дружні, і мені подобається там працювати і подобається колектив, то це моя думка і рішення – не змінювати нічого.

Тому це навіть дешевше, ніж зараз у мене коштує консультація. Але думки і чутки про таке є – вони ходять, що я заробила не знаю скільки. Насправді, якби це було так – напевно, я б уже купила собі будинок, квартиру або ще щось. Або, може, просто проінвестувала б у якийсь новий продукт.

Наразі такого нема. Він є таким же звичайним пацієнтом, як усі інші пацієнти, які в мене колись були, і тому в мене вартість послуг для них залишилася така ж сама", – розповіла Толстікова в інтерв’ю.

Легендарний тренер Майка Тайсона звернувся з порадою до Усика: "Цей бізнес – один із найбезжальніших у світі"