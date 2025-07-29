Українська волейболістка Юлія Димар не зіграє на ЧС-2025 у Таїланді.

Спортсменка пропустить світову першість через необхідність відновитися після травми коліна, повідомляє Суспільне Спорт.

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Цього сезону Димар провела 8 матчів за збірну України у Золотій Євролізі та здобула разом з командою чемпіонський титул. За підсумками турніру Юлія стала п'ятою найрезультативнішою догравальницею серед усіх гравчинь, у її доробку 87 очок. Димар є другою найрезультативнішою волейболісткою збірної України в Золотій Євролізі, більше очок набрала лише Анна Артишук – 145.

До слова, перед початком нового сезону Юлія Димар перейшла до казахстанського клубу Берел. До цього вона виступала за місцевий Жетис.

Чемпіонат світу з волейболу розпочнеться 22 серпня. Україна вдруге в історії потрапила на цей турнір, "синьо-жовті" гратимуть у групі Н проти команд Сербії, Японії та Камеруну.

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