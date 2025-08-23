"Ми виконали чудову роботу, але припустилися дуже багатьох помилок. Вони (сербки) – досвідченіші, і, можливо, це і був (вирішальний) фактор. Але це був гарний досвід для нас, з якого ми зробимо висновки", – наводить слова Міленко Суспільне Спорт.

Жіноча збірна України з волейболу провалила стартовий матч на чемпіонаті світу, розгромно програвши Сербії

Нагадаємо, збірна України поступилася чинному чемпіону світу – команді Сербії у першому турі цьогорічного мундіалю. Свій наступний матч на турнірі "синьо-жовті" зіграють у понеділок, 25 серпня, проти Японії. Початок зустрічі – о 13:00 за київським часом.

До слова, збірна України вперше за 31 рік зіграла на жіночому чемпіонаті світу з волейболу. Тоді у 1994 році українки не змогли подолати груповий етап.

