Дубнюк підписала контракт з польським клубом Бохня, який є новачком елітного дивізіону. Про це повідомила прес-служба команди.

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У минулому сезоні Дарія Дубнюк виступала у складі Полонії, де в середньому набирала 8,3 очка та 4,5 передачі за гру. Дарія є однією з лідерок жіночої збірної України з баскетболу, а також грає за національну команду з баскетболу 3х3.

Упродовж своєї кар'єри 22-річна спортсменка виступала в Україні, Іспанії, Чехії та Польщі. Наразі Дубнюк перебуває у складі збірної з баскетболу 3х3, з якою готується до чемпіонату Європи.

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