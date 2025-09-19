Дмитро Підручний та Тарас Лесюк пропустять національний чемпіонат, який відбудеться у Львівській області.

Українські біатлоністи Дмитро Підручний і Тарас Лесюк не братимуть участь у чемпіонаті України з літнього біатлону, який відбудеться на Львівщині з 21 по 25 вересня, повідомляє Biathlonnews.

У лідерів національної команди України участь у чемпіонаті України не входить у заздалегідь спланований план підготовки. Зараз Підручний та Лесюк під керівництвом Юрая Санітра до 24 вересня проводять збір в Пассо Лавацца (Італія).

