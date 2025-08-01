"Чому не хочу грати за Кyiv Futsal? Не те, що не хочу. Просто хочу прогресувати, хочу щось спробувати нове, пограти за кордоном, неважливо в якому чемпіонаті.

Чемпіон України з футзалу зробив свого легендарного екс-гравця головним тренером команди

Тобто, важливо, в якому чемпіонаті, але не в найслабшому. Просто, можливо, це буде якийсь поштовх до топ-чемпіонату. Може, мене там побачать скоріше, ніж в Україні.

В якому чемпіонаті хотів би зіграти? Звісно, що це Іспанія або Португалія – це два топ-чемпіонати", – сказав Семенченко в ефірі YouTube-каналу "Сисоєвщина".

Нагадаємо, за підсумками ЧС-2024 з футзалу Ростислав отримав "Бронзовий м'яч", ставши третім найкращим гравцем турніру.

Сформовано склад учасників Екстра-ліги-2025/26 з футзалу — 11 клубів, 4 втрати, 3 новачки