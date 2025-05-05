"Не вистачило буквально пів гола. Можливо, якщо тверезо поглянути, нам ще зарано в еліту. З іншого боку, треба було туди поїхати, просто це побачити. Справжній хокей, так само як ми бачили у Латвії у фінальній олімпійській кваліфікації.

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У дивізіоні IA було щось схоже, просто прикро, що нам не вистачило одного гола. Все впирається у результат. Якби ми набрали це очко, всі б, може, згадували й казали, що був отакий хокеїст і забив стільки голів. А сьогодні-завтра мине пара днів – і всі забудуть.

До нас почали ставитися з більшою повагою. Раніше нас взагалі ніхто не розглядав серйозно. А тут захотіли самі з нами грати товариські матчі, наскільки я знаю. Раніше у нас таких серйозних спарингів перед чемпіонатами світу не було. Ми самі заслужили вийти на цей рівень. Можливо, наступного сезону в нас буде більше товариських матчів, бо ми своєю грою заслужили, аби з нами хотіли грати.

У нас, в принципі, у збірній за останні два сезони змінився менталітет. Відійшли від цього російського та радянського, що в нас раніше було: більше стало професіоналізму, кращий підхід до тренувань та зборів, усі хлопці – справді професіонали, грамотний тренерський склад. Плюс ще підростають зараз U-18 та U-20 – ви самі бачите результати. Можливо, вони колись увійдуть до національної збірної – на це велика надія", – цитує Захарова Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України вперше за вісім років виступила у дивізіоні IA чемпіонату світу з хокею і зупинилася за крок від повернення в елітний дивізон – команда Дмитра Христича посіла третє місце в групі, програвши вирішальний матч п'ятого туру Японії (2:3).

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