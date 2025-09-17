"Все вдавалося: блок, захист, подача. Звісно, Алжир не така сильна команда, як Бельгія, але нам потрібно було реабілітуватися, повірити у свої сили. У нас статистика не найкраща: з п'яти ігор у нас лише одна перемога, тож для нас це було важливо. Особливо перед матчем проти Італії.

Плотницький оцінив 3:0 України над Алжиром на ЧС-2026 – згадав рівень команд, вболівальників та шанси проти Італії

Проти Алжиру набагато краще: було страхування у блоку, гра в захисті. Звичайно, нападники збірної Алжиру не такі сильні, але сам факт, що ми багато м'ячів дістали у захисті і підстрахували – має значення.

Якщо чесно, краще б я себе показав проти збірної Бельгії, аніж проти Алжиру. Думаю, для всіх це було б краще, але маємо те, що маємо. Радий, що стільки набрав, але радіти рано – треба готуватися далі.

Якщо все буде добре, то нам треба перемагати Італію та проходимо далі. У нас іншого шансу немає: або пан, або пропав. Як треба грати проти Італії? Все потрібно очікувати від них, це топ-команда, чемпіон світу. Важко сказати, що можна чи не можна очікувати. Треба готуватися до будь-якого розвитку подій. Треба знайти нашу гру", – сказав Янчук для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Італії 18 вересня, початок матчу – о 16:30 за київським часом. Поєдинок проти чинних чемпіонів світу стане для "синьо-жовтих" вирішальним у боротьбі за вихід в плей-офф ЧС-2025.

