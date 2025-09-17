Гравець "синьо-жовтих" Дмитро Янчук вважає, що Україна здатна нав'язати боротьбу італійцям у вирішальному матчі за вихід у наступний раунд ЧС-2025 з волейболу.

"Зараз на Італію великий тиск, і буде зовсім інша гра. Потрібно готуватися до найгіршого сценарію і чинити опір. На мою думку, ми цілком готові. Треба просто виходити й робити свою роботу.

Лідер збірної України з волейболу поділився очікуваннями від матчу з Італією на ЧС-2025: "Або пан, або пропав"

Потрібно бути готовими, що вони одразу почнуть тиснути, агресивно нав'язувати свою гру, бо їм потрібна лише перемога. Нам також вона потрібна, тому думаю, що це буде запекла боротьба", – підсумував Янчук в інтерв'ю Суспільне Спорт.

До слова, збірна України досі не обігрувала Італію в очних зустрічах (три матчі – три поразки). Зустріч команд запланована на 18 вересня. Початок гри о 16:30 за київським часом.

