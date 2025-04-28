Воротар національної команди України з хокею Богдан Дьяченко поділився враженнями від першої перемоги "синьо-жовтих" на чемпіонаті світу 2025 року.

"Я вже грав проти Італії. Це було давно, на іншому чемпіонаті та інші емоції. Приємно, що зараз можемо грати з Італією на рівних. Були матчі й складніші, і такі ж у мене за складністю у збірній. Але було тяжко сьогодні.

Збірна України з хокею вирвала перемогу над Італією на чемпіонаті світу – знову все визначили буліти

Буліти? Я цього разу був на льоду, тож треба було бути спокійним. Якщо ти на лавці, то можна більше виявляти емоції, підтримувати партнерів гучніше", – сказав Дяченко для Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України в серії булітів обіграла команду Італії у другому турі чемпіонату світу з хокею, а голкіпер "синьо-жовтих" Богдан Дьяченко у цьому матчі здійснив 35 сейвів. У попередньому поєдинку турніру українці в серії булітів поступилися збірній Великої Британії.

В наступній грі "синьо-жовті" зіграють проти Румунії. Матч відбудеться 30 квітня, початок зустрічі – о 19:30 за київським часом.