Український футзаліст Ростислав Семенченко у сезонах 2023/24 та 2024/25 захищав кольори столичної команди Аврора.

Він був срібним призером Кубка України (2023/24) та віце-чемпіоном Екстра-ліги (2024/25), двічі отримував визнання як найкращий молодий гравець сезону. У січні 2025 року Семенченко за версією порталу Futsalplanet був визнаний найкращим молодим гравцем світу 2024 року.

Деталі щодо терміну контракта українця з польським клубом не повідомляються.

За Євробус вже грають українці Роман Колтко, Григорій Занько, Артем Фаренюк, Даниїл Абакшин, Ярослав Лебедь та Назар Швед.

