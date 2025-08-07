Футзальна команда Kyiv Futsal розпочинає формувати склад для виступів у наступному сезоні Екстра-ліги та Ліги чемпіонів. Прес-служба клубу оголосила про підписання гравця збірної України Михайла Зварича, який раніше виступав за Енергію.

32-річний гравець перейшов до Kyiv Futsal на правах вільного агента. Терміни угоди та фінансові деталі контракту Зварича з київським клубом не розголошуються.

Варто відзначити, що Михайло Зварич відіграв 69 поєдинків за національну збірну України з футзалу та забив 30 голів. У складі "синьо-жовтих" Зварич став бронзовим призером чемпіонату світу 2024 року.

До слова, наприкінці липня Аврора та SkyUp Futsal об'єдналися для гідного виступу у футзальній Лізі чемпіонів. Клуб отримав назву Kyiv Futsal.

