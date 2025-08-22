– В'ячеслав, розкажіть, будь ласка, про цю ситуацію, яка сталася перед початком прекваліфікації. Маю на увазі неприїзд тих баскетболістів, яких ми чекали з-за кордону. Як сприйняли всередині команди і в чому причини їхнього неприїзду?

– Багато хлопців не приїхали за сімейними обставинами, тому що, якщо ми беремо Володимира Геруна, то він не приїхав тому, що в нього народилась дитина і він не зміг залишити свою дружину з дитиною.

Хлопці з Америки, я знаю, що спілкувалися, але в останній момент не змогли приїхати. Хоча перед цим були обіцянки, що вони будуть приїжджати. Але навіть попри це, я вважаю, що цей склад, який був на пре-кваліфікації, виконав свою головну ціль – вийти в основний раунд кваліфікації на чемпіонат світу.

– У вас в цьому матчі є персональне досягнення – ви досягли позначки в 500 набраних очок у збірній України і, власне, стали п'ятим в історії, хто набирав більше 500 очок за збірну України. Ви стежите за цим рейтингом й знали, що в матчі це сталося взагалі?

– Ні, до цього не стежив за цим, побачив тільки сьогодні, коли ФБУ виставила пост, що я увійшов у п'ятірку по очках. Для мене це дуже приємно, бо кожного разу, коли приїжджаю до збірної, це для мене виклик. Кожна гра для нас дуже важлива, тому кожний мій приїзд, як останній.

– Як ви вважаєте, зважаючи на те, що вже в кінці листопада почнеться перший раунд європейської кваліфікації, хто із легіонерів і тим більше з-за океану ще спроможні будуть приїхати допомогти?

– Ми розуміємо, щоб виконати ту задачу, яка в нас є, нам потрібні всі! Тому, я думаю, що доїде Артем Пустовий, і сподіваюся, що може доїхати Володимир Герун. Також може доїхати Богдан Близнюк, якого ми не побачили на цьому вікні. Буде в строю Віталій Зотов та всі хлопці, які не змогли попри свої травми приїхати.

Будемо грати та битися за кожне очко, тому що якщо ми займемо друге або третє місце, в наступному раунді буде це теж рахуватися, – цитує Боброва офіційний сайт ФБУ, посилаючись на ефір Вечірнього Спортивного Шоу на Чемпіон Радіо.

Чоловіча збірна України, як відомо, виграла групу пре-кваліфікації ЧС-2027 та разом з командою Швейцарії вийшла у наступний раунд відбору. Зайвою стала команда Словаччини.

