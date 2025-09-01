Гравець збірної України з баскетболу В’ячеслав Бобров продовжить свою клубну кар’єру в лавах румунського клуба Динамо з Бухаресту. 32-річний українець повертається до Румунії, де він у сезоні 2015/16 захищав кольори клубу Пітешті.

У попередньому сезоні Бобров, який входить до п’ятірки найкращих скорерів в історії української збірної, став чемпіоном Латвії у складі клубу ВЕФ. Також він з командою виграв чемпіонат Латвійсько-естонської ліги.

У середньому Бобров набирав у матчах за ВЕФ 12,7 очка, робив 6,7 підбирання та 2,6 передачі.

