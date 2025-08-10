Один з лідерів баскетбольної збірної України у матчі пре-кваліфікації ЧС-2027 проти Словаччини (80:71), який відбувся у суботу, 9 серпня, провів на майданчику 22 хвилини, набрав 18 очок та зробив вісім підбирань.

За кількістю офіційних матчів в складі національної збірної В'ячеслав Бобров вийшов на одноосібне четверте місце, повідомляє ФБУ. Він випередив Максима Звонова. Пара лідерів рейтингу В'ячеслав Кравцов та Олександр Липовий на цьому тижні також додали собі по два матчі.

1. В'ячеслав Кравцов – 84 матчі

2. Олександр Липовий – 71 матч

3. Денис Лукашов – 67 матчів

4. В'ячеслав Бобров – 60 матчів

5. Максим Звонов – 59 матчів

6. Артем Пустовий – 54 матчі

7-8. Сергій Ліщук – 50 матчів

7-8. Олександр Мішула – 50 матчів

9-10. Олександр Окунський – 47 матчів

9-10. Максим Корнієнко – 47 матчів

В рейтингу скорерів української збірної В'ячеслав Бобров тепер входить до топ-5, обійшовши Олександра Окунськього. У В’ячеслава 488 очок. Його наступна мета – Олександр Лохманчук, у якого 545 очок.

1. В'ячеслав Кравцов – 620

2. Сергій Ліщук – 596

3. Леонід Яйло – 558

4. Олександр Лохманчук – 545

5. В'ячеслав Бобров – 488

6. Олександр Окунський – 483

7. Денис Лукашов – 425

8. Артур Дроздов – 413

9. Артем Пустовий – 406

10. Сергій Гладир – 396

