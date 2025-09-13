"Збірна Бельгії, якщо не помиляюся, цілий рік ніде не грала, не брала участь у турнірах. Ми майже щороку з нею грали. Торік їй програли, позаминулого року – виграли.

Як на мене, зараз це зовсім інша команда, бо тоді тільки прийшли багато молодих гравців, і ці волейболісти вже два роки грають у чемпіонатах Італії, Польщі. Тому це буде зовсім інша команда, не така, що просто ми їх пройдемо. Буде зовсім непросто з ними грати. За два роки гравці Бельгії достатньо набралися досвіду, вони вже зовсім інші, закріпилися у складах своїх клубів. Буде непросто.

Звісно, Алжир – не топ-команда, але там все одно є достатньо волейболістів, які грають у таких різних чемпіонатах, як Катар чи Саудівська Аравія. Там є достатньо непогані гравці, що вміють грати у волейбол. Тому сказати, що буде зовсім з ними легко, – ні. Але ми маємо виходити та показувати свою гру, нав'язувати її. Думаю, все буде нормально.

З італійцями буде важко, бо це топ-команда, яка, думаю, буде боротися за медалі. Це топ-збірна. Нам поки що треба налаштовуватися на бельгійців", – сказав Тупчій у коментарі Суспільне Спорт.

Нагадаємо, збірна України з волейболу стартує на ЧС-2025, у неділю, 14 вересня. Першим суперником "синьо-жовтих" стане Бельгія.

